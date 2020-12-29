Про це повідомили пресслужби компаній.
Так, відділення “Укрпошти” у святкові дні та під час посиленого карантину 8 – 24 січня працюватимуть за звичайним графіком, за виключенням Нового року 1 січня та православного Різдва 7 січня.
У ці дні послуги надаватимуть виключно чергові відділення національного поштового оператора.
Водночас відділення та кур’єрська доставка “Нової пошти” 31 грудня працюватимуть за скороченим графіком роботи (до 15:00, 17:00 або 18:00 в залежності від відділення), а 1 та 7 січня не працюватимуть взагалі.
При цьому, 8 січня та в решту міжсвяткових днів “Нова пошта” працюватиме у звичайному режимі.
- Раніше Національний банк України визначив регламент роботи системи електронних платежів (СЕП) та порядок роботи банківської системи країни в період новорічних свят.