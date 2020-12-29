"Укрпошта" та "Нова пошта" опублікували графіки роботи під час зимових свят.

Про це повідомили пресслужби компаній.

Так, відділення “Укрпошти” у святкові дні та під час посиленого карантину 8 – 24 січня працюватимуть за звичайним графіком, за виключенням Нового року 1 січня та православного Різдва 7 січня.

У ці дні послуги надаватимуть виключно чергові відділення національного поштового оператора.

Водночас відділення та кур’єрська доставка “Нової пошти” 31 грудня працюватимуть за скороченим графіком роботи (до 15:00, 17:00 або 18:00 в залежності від відділення), а 1 та 7 січня не працюватимуть взагалі.

При цьому, 8 січня та в решту міжсвяткових днів “Нова пошта” працюватиме у звичайному режимі.