Стало відомо, як уряд США планує розповсюдити перші вакцини проти Covid-19

Очільник урядового відділу з розробки вакцини проти коронавірусу в США доктор Монсеф Слауї заявив, що перші американці можуть отримати щеплення від коронавірусу вже 11 грудня.

Про це повідомляє видання The New York Times.

Слауї заявив, що протягом 24 годин після того, як Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів схвалить вакцину, дози будуть відправлені в штати для розподілу.

Цієї п’ятниці, 20 листопада, компанія-розробник вакцини Pfizer подала заявку в Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США для отримання дозволу на екстрене використання вакцини-кандидата.

Повідомляється, що на 10 грудня заплановано засідання консультативного комітету з вакцин.

Доктор Слауї сказав, що у разі схвалення вакцину можуть розповсюджувати та використовувати вже наступного дня.

“Наш план полягає в тому, щоб мати змогу доставити вакцини до місць імунізації протягом 24 годин з моменту затвердження, тому я очікую, можливо, на другий день після затвердження, 11 або 12 грудня”, — сказав він.

Навіть якщо перша вакцина буде дозволена в середині грудня, офіційні особи та представники компанії підрахували, що до січня буде досить доз, щоб вилікувати близько 22,5 мільйонів американців. Для кожної вакцини потрібно дві дози з інтервалом в декілька тижнів.

Доктор Слауї сказав, що вакцини будуть відправлені в штати пропорційно їх чисельності населення, і що штати вирішуватимуть, як і де розподіляти дози. Він сказав, що ймовірно протягом доби після отримання дозволу Центри з контролю та профілактики захворювань видадуть рекомендації, які групи повинні отримати вакцину в першу чергу.

У число високопріоритетних груп, ймовірно, увійдуть медичні працівники, які працюють на передовій, і жителі будинків престарілих. Доктор Скотт Готтліб, колишній співробітник Управління по контролю за продуктами і ліками, заявив, що за цими групами, ймовірно, підуть інші люди похилого віку, а навесні вони будуть розширені до більш молодих людей. І він, і доктор Слау підрахували, що до травня можуть бути вакциновані десятки мільйонів дорослих.

Потім будуть щеплювати дітей. Доктор Слауї сказав, що наймолодшим учасникам клінічних випробувань було від 12 до 14 років, і що схвалення дітей молодшого віку, швидше за все, не відбудеться до кінця 2021 року, після клінічних випробувань. Для цих вікових груп проводяться випробування.

Виконавчий директор CVS Health Ларрі Мерло, сказав, що фармацевти і інший медичний персонал з CVS планують імунізацію жителів більш ніж 25 000 установ догляду за престарілими, починаючи приблизно через 48 годин після затвердження вакцини. Він сказав, що протягом декількох років CVS зверталася в будинку для людей похилого віку для введення вакцини від сезонного грипу, тому “у нас є системи, у нас є процеси, і ми побудували логістику безпосередньо для вакцини Covid”.

Мерло, чия компанія має 10 000 аптек по всій країні, також сказав, що в міру збільшення поставок вакцин вони будуть вводитися аптеками CVS, а також кіосками та мобільними трейлерами, які проводять тестування на коронавірус.

Американські компанії Pfizer та BioNTech заявили, що остаточний аналіз фази трьох випробувань вакцини від коронавірусу показує, що вона на 95% ефективна в запобіганні COVID-19 навіть у літніх людей.