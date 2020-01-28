Про це повідомив рух “Чесно”, посилаючись на дані Центральної виборчої комісії.

“…Кошти на відшкодування політичним партіям витрат, пов’язаних із фінансуванням їхньої передвиборної агітації на вказаних виборах, перераховано Центральною виборчою комісією в повному обсязі” – йдеться у відповіді ЦВК на запит “Чесно”.

Згідно із законом, з бюджету компенсується 100 % витрат кожної з партій, яка подолала 5%-ий бар’єр та пройшла до парламенту. Найбільшу компенсацію отримала партія “Слуга народу” – 114,6 мільйонів гривень. Найменше отримала “Опозиційна платформа – За життя” – 60,3 мільйони.

Водночас, партія “Голос” отримала 105,7 млн грн, “Європейська солідарність” – 99,5 млн грн, “Батьківщина” – 87,2 млн грн.

Саме стільки ці партії офіційно витратили під час парламентських виборів з виборчого рахунку.

“Логіка запровадження відшкодування витрат на виборчу кампанію полягає в стимулюванні партій виводити свої бюджети з тіні, а також компенсувати їм значні видатки на кампанії. Вартість виборів зростає у всьому світі. В теорії, зважаючи на таку норму, партії мають стимул бути доброчеснішими, адже чим більше коштів відображено у звітності, тим більше коштів партія отримає в якості відшкодування. На практиці прозорішою виборча кампанія не стала, адже штаби й надалі покривають значну частину витрат із сірої каси, зокрема, на агітаторів, спостерігачів, членів виборчих комісій, технологів, приховану рекламу в медіа, соцмережах та інші“, – пояснили в “Чесно“.