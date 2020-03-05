Про це повідомляють “Наші гроші”, посилаючись на дані холдингу.
Зазначається, що такий прибуток дозволив отримати рентабельність по EBITDA 20,4 %.
За курсом Національного банку України, станом на сьогодні показник EBITDA у ДТЕК Енерго склав 15,11 млрд грн., що на 34 % менше, аніж у 2018 році.
Повідомляється, що в 2019 році продажі компанії ДТЕК Енерго склали $2,98 млрд, що на 11 % нижче, ніж у 2018 році.
При цьому, рентабельність EBITDA ДТЕК в 20,4 % залишається високим показником у порівнянні з фінансовими даними інших компаній. Наприклад, EBITDA маржа компанії Метінвест за 2019 рік склала 15,3 %.
Крім того, зі звітів ДТЕК відомо, що холдинг у минулому році виплатив майже $100 млн боргу, в тому числі і тримачам євробондів, які були випущені в 2013 році. Серед покупців паперів в 2013 та 2015 роках була компанія ICU, співвласник якої Макар Пасенюк був фінансовим радником п’ятого президента Петра Порошенка.
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У компанії ICU та Roshen працював ексголова НКРЕКП Дмитро Вовк, за час керівництва якого комісія ввела так звану формулу “Роттердам+” для розрахунку тарифу на електроенергію, вироблену ТЕС. Формула передбачала, що у тариф закладається вартість вугілля по котирування у порту Роттердаму, до якої додається вартість доставки палива в Україну. Після цього відбулось різке подорожчання єврооблігації ДТЕК.
- Нагадаємо, 8 серпня детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) повідомили шести особам, причетним до впровадження так званої формули “Роттердам +”, про підозру у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 млрд грн збитків. Серед них — колишній голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитро Вовк.
- Пізніше в САП повідомили, що Вовк знаходиться за межами України і не з’являється на виклик слідчих, тому його було оголошено в міжнародний розшук. САП клопотала про заочний арешт Вовка, проте Солом’янський районний суд міста Києва не задовольнив це клопотання.