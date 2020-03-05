Енергетичний холдинг ДТЕК, що належить олігарху Рінату Ахметову, в 2019 році отримав операційний прибуток до сплати процентів, податків та амортизації (EBITDA) в розмірі $607 млн.

Про це повідомляють “Наші гроші”, посилаючись на дані холдингу.

Зазначається, що такий прибуток дозволив отримати рентабельність по EBITDA 20,4 %.

За курсом Національного банку України, станом на сьогодні показник EBITDA у ДТЕК Енерго склав 15,11 млрд грн., що на 34 % менше, аніж у 2018 році.

Повідомляється, що в 2019 році продажі компанії ДТЕК Енерго склали $2,98 млрд, що на 11 % нижче, ніж у 2018 році.

При цьому, рентабельність EBITDA ДТЕК в 20,4 % залишається високим показником у порівнянні з фінансовими даними інших компаній. Наприклад, EBITDA маржа компанії Метінвест за 2019 рік склала 15,3 %.

Крім того, зі звітів ДТЕК відомо, що холдинг у минулому році виплатив майже $100 млн боргу, в тому числі і тримачам євробондів, які були випущені в 2013 році. Серед покупців паперів в 2013 та 2015 роках була компанія ICU, співвласник якої Макар Пасенюк був фінансовим радником п’ятого президента Петра Порошенка.

У компанії ICU та Roshen працював ексголова НКРЕКП Дмитро Вовк, за час керівництва якого комісія ввела так звану формулу “Роттердам+” для розрахунку тарифу на електроенергію, вироблену ТЕС. Формула передбачала, що у тариф закладається вартість вугілля по котирування у порту Роттердаму, до якої додається вартість доставки палива в Україну. Після цього відбулось різке подорожчання єврооблігації ДТЕК.