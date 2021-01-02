У січні середня місячна температура повітря складатиме від 0°C до -4 °C, у південній частині місцями +1-3º тепла, що на 2-2,5 градусів вище середніх багаторічних значень.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Місячна кількість опадів очікується 27-58 мм, в Карпатах місцями до 75 мм, в горах Криму до 122 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

Варто зазначити, що за час спостереження абсолютний мінімум температури повітря у січні становить -23-37 °C, в Карпатах, окремих районах Харківської, Дніпропетровської, Київської та Сумської областей -38-39,8 °C, в Черкаській та Луганській областях місцями -40-42 °C, на узбережжі Криму -13-22 °C.

Абсолютний максимум температури – +7-14 °C, на Прикарпатті, у південних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях до +15-18 °C, в Криму до +21 °C.

Хуртовини у січні найчастіше спостерігаються на Лівобережжі країни та на Прикарпатті.