Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Місячна кількість опадів очікується 27-58 мм, в Карпатах місцями до 75 мм, в горах Криму до 122 мм, що в межах середніх багаторічних значень.
Варто зазначити, що за час спостереження абсолютний мінімум температури повітря у січні становить -23-37 °C, в Карпатах, окремих районах Харківської, Дніпропетровської, Київської та Сумської областей -38-39,8 °C, в Черкаській та Луганській областях місцями -40-42 °C, на узбережжі Криму -13-22 °C.
Абсолютний максимум температури – +7-14 °C, на Прикарпатті, у південних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях до +15-18 °C, в Криму до +21 °C.
Хуртовини у січні найчастіше спостерігаються на Лівобережжі країни та на Прикарпатті.
- Обсерваторія “Білий Слон”, що на горі Піп Іван, повністю вкрилася снігом і у сонячному сяйві стала схожа на казковий замок.
- 2 січня по всій території України очікується сонячна погода, без опадів.