14 січня під час чергової масованої атаки РФ по цивільній інфраструктурі України росіяни ракетою поцілили у багатоповерховий будинок, внаслідок чого станом на 15:20 відомо про 25 загиблих, ще 43 особи зникли безвісти. Стало відомо ім’я командира, який наказав поцілити в багатоповерхівку.

Про це повідомляється на сторінці в Telegram Міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.

Наказ вдарити по житловому будинку в Дніпрі надав російський воєнний злочинець, командир 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку Олег Тимошин.

InformNapalm встановив особу командира ще в 2022 році після трагічних подій 27 червня. Тоді за наказом Тимошина було завдано ракетного удару по ТЦ “Амстор” у Кременчуці.

Винуватець злочину проти людства буде притягнутий до відповідальності за скоєні дії.