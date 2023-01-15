Про це повідомляється на сторінці в Telegram Міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.
Наказ вдарити по житловому будинку в Дніпрі надав російський воєнний злочинець, командир 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку Олег Тимошин.
InformNapalm встановив особу командира ще в 2022 році після трагічних подій 27 червня. Тоді за наказом Тимошина було завдано ракетного удару по ТЦ “Амстор” у Кременчуці.
Винуватець злочину проти людства буде притягнутий до відповідальності за скоєні дії.
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