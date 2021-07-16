Про це на брифінгу заявив голова пропрезидентської партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко, якого цитує пресслужба “СН”.
Згідно з передвиборчим списком “Слуги народу”, Швачко балотувався під номером 139 і не пройшов до ВР на парламентських виборах 2019 року (останнім кандидатом від “слуг”, кого було визнано нардепом, був Денис Маслов – №138).
Оскільки Швачко – наступний у передвиборчому списку, він і стане нардепом.
Корнієнко охарактеризував Швачка як “члена сумської Зе!Команди та ІТ-спеціаліста”.
“Він був із нами з самого початку. Пройшов президентську та парламентську кампанії. Антон Швачко – ІТ-менеджер, ІТ-спеціаліст. Зараз працює на цій ниві в сумському обласному штабі. Це – наша команда, регіональна Зе!Команда”, – зазначив Корнієнко.
Він також закликав медіа “не робити необґрунтованих висновків про партійний та життєвий досвід” Швачка.
Антон Швачко народився 11 грудня 1992 року, має вищу освіту та проживає в Сумах.
За даними руху ЧЕСНО, Швачко закінчив факультет маркетингу Сумського національного аграрного університету, здобув освітньо-кваліфікаційний рівень магістра за спеціальністю “Інженер-технолог ресторанного бізнесу. Маркетолог”.
На момент подання документів кандидатів від “Слуги народу” до Центральної виборчої комісії (2019 рік) в біографії Швачка для ЦВК зазначалося, що він безпартійний і безробітний.
Станом на кінець червня цього року Швачко був головою секретаріату партії “Слуга народу” в Сумській області. Згадка про це є в Facebook-публікації депутата Сумської облради Олексія Романька, яку поширила Facebook-сторінка партійного осередку “слуг народу”.
Згідно з декларацією кандидата на посаду нардепа, поданою у 2019 році, єдиним доходом Швачка у 2018 році стали 48 тисяч гривень за “відчуження рухомого майна”.
Водночас він задекларував грошові активи: 283 тис. 650 грн на рахунку в “ПриватБанку”, $27 тисяч готівкою, 15 тисяч євро готівкою та 250 тисяч гривень готівкою.
Швачко також зазначив дві квартири в Сумах. Однією з них (площею 30,67 кв. м) він володіє спільно з матір’ю, а іншою (площею 85,2 кв. м) – сам.
“У 2018 році Швачко став власником квартири у Сумах, зазначена в декларації вартість об’єкта становить 93 тис. гривень та не відповідає ринковим цінам на нерухомість”, – зауважили щодо цього в русі ЧЕСНО.
- Напередодні Верховна Рада відправила у відставку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Сьогодні ж нардепи підтримали призначення “слуги” Дениса Монастирського на посаду очільника МВС України.
- Президент Володимир Зеленський запропонував Дениса Монастирського, голову комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, як нового міністра внутрішніх справ. І він погодився.
- Як народний депутат Монастирський запам’ятався великою кількістю законодавчих ініціатив, а також тим, що підтримував суперечливі законопроєкти президента та уряду про збільшення податків та акцизів та про податкову амністію.
- Раніше повідомлялося, що нардеп від “Слуги народу”, очільник правоохоронного комітету ВРУ Денис Монастирський, який може незабаром очолити МВС, підписав нардепові від “ОПЗЖ” Іллі Киві довідку про практичне застосування його наукової дисертації.