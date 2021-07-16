Замість Дениса Монастирського, котрий сьогодні очолив Міністерство внутрішніх справ України, лави "Слуги народу" у Верховній Раді поповнить 28-річний Антон Швачко.

Про це на брифінгу заявив голова пропрезидентської партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко, якого цитує пресслужба “СН”.

Згідно з передвиборчим списком “Слуги народу”, Швачко балотувався під номером 139 і не пройшов до ВР на парламентських виборах 2019 року (останнім кандидатом від “слуг”, кого було визнано нардепом, був Денис Маслов – №138).

Оскільки Швачко – наступний у передвиборчому списку, він і стане нардепом.

Корнієнко охарактеризував Швачка як “члена сумської Зе!Команди та ІТ-спеціаліста”.

“Він був із нами з самого початку. Пройшов президентську та парламентську кампанії. Антон Швачко – ІТ-менеджер, ІТ-спеціаліст. Зараз працює на цій ниві в сумському обласному штабі. Це – наша команда, регіональна Зе!Команда”, – зазначив Корнієнко.

Він також закликав медіа “не робити необґрунтованих висновків про партійний та життєвий досвід” Швачка.

Антон Швачко народився 11 грудня 1992 року, має вищу освіту та проживає в Сумах.

За даними руху ЧЕСНО, Швачко закінчив факультет маркетингу Сумського національного аграрного університету, здобув освітньо-кваліфікаційний рівень магістра за спеціальністю “Інженер-технолог ресторанного бізнесу. Маркетолог”.

На момент подання документів кандидатів від “Слуги народу” до Центральної виборчої комісії (2019 рік) в біографії Швачка для ЦВК зазначалося, що він безпартійний і безробітний.

Станом на кінець червня цього року Швачко був головою секретаріату партії “Слуга народу” в Сумській області. Згадка про це є в Facebook-публікації депутата Сумської облради Олексія Романька, яку поширила Facebook-сторінка партійного осередку “слуг народу”.

Згідно з декларацією кандидата на посаду нардепа, поданою у 2019 році, єдиним доходом Швачка у 2018 році стали 48 тисяч гривень за “відчуження рухомого майна”.

Водночас він задекларував грошові активи: 283 тис. 650 грн на рахунку в “ПриватБанку”, $27 тисяч готівкою, 15 тисяч євро готівкою та 250 тисяч гривень готівкою.

Швачко також зазначив дві квартири в Сумах. Однією з них (площею 30,67 кв. м) він володіє спільно з матір’ю, а іншою (площею 85,2 кв. м) – сам.

“У 2018 році Швачко став власником квартири у Сумах, зазначена в декларації вартість об’єкта становить 93 тис. гривень та не відповідає ринковим цінам на нерухомість”, – зауважили щодо цього в русі ЧЕСНО.