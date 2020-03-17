У зв’язку з призначенням Ірини Венедіктової Генеральним прокурором виконувати повноваження Директора ДБР буде заступник Директора Олександр Соколов.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Зазначається, що Олександр Соколов приступає до виконання повноважень із 17 березня 2020 року відповідно до частини 1 статті 10, пункту 2 частини 4 статті 10, частини 4 статті 12 Закону України «Про Державне бюро розслідувань».

Як відомо, Олександр Соколов був призначений заступником Венедиктової в січні. До цього він працював в УСБУ в Харківській області.

За даними журналістів bihus.info, Олександр Соколов, який також виграв конкурс на посаду заступника директора ДБР, може бути пов’язаний з Іриною Венедиктовою через свою дружину Анну Соколову.

Ірина Венедиктова займала посаду виконуючої обов’язки директора Державного бюро розслідувань (з грудня 2019 року). Раніше вона була народним депутатом від “Слуги народу”.