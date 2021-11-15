На посаду нової голови партії "Слуга народу" колишній її очільник Олександр Корнієнко пропонуватиме кандидатуру Олени Шуляк.

Про це повідомили у пресслужбі партії.

Наразі Олена Шуляк є заступницею голови депутатської фракції партії “Слуга Народу”, заступницею голови комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Також вона є головою координаційної ради з проблемних питань у містобудуванні.

До обрання у Раду тривалий час займалась підприємницькою діяльністю, була однією з 18 засновників Спілки українських підприємців, а також членкинею правління ГО “Офіс ефективного регулювання” (BRDO).

У 2014 році балотувалась до Київської міської ради, а в 2019 році обрана народною депутаткою від “Слуги Народу” і того ж року стала представницею Кабінету Міністрів у Парламенті.

15 листопада відбудеться з’їзд партії “Слуга Народу”, де головним питанням стане обрання нового очільника партії.

Раніше повідомлялося, що партію “Слуга народу” можуть очолити народні депутати Галина Янченко, Євгенія Кравчук, Олена Шуляк, Микола Тищенко або Андрій Мотовиловець.

Нагадаємо, 8 листопада стало відомо, що перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко склав повноваження голови партії “Слуга народу”. Причиною стало його бажання глибше зосередитись на реформі роботи Парламенту на нинішній посаді у ВРУ.