Компанія Apple офіційно оголосила дату презентації, на якій представить свої новинки.

Про це пише The Verge.

Зокрема, презентація відбудеться 15 вересня о 13:00 за східним часом або 10:00 за тихоокеанським часом.

Зазвичай у вересні Apple анонсує нові iPhone, але в цьому році ходили чутки про те, що випуск смартфонів відкладається.

Водночас джерела зазначають, що Apple презентуватиме на заході Apple Watch Series 6, оновлений iPad Air, HomePod і, можливо, пару нових навушників Apple.

Крім того, очікується, що згодом Apple анонсує чотири нові моделі iPhone: дві дешевші моделі iPhone 12 з діагоналлю 5,4 дюйма і 6,1 дюйма і дві моделі iPhone 12 Pro з екранами 6,1 і 6,7 дюйма.