Королеви Британії Єлизавети II зустрінеться в Лондоні з президентом США Джо Байдена під час його поїздки в Європу.

Про це повідомив Букінгемський палац.

Очікується, що до зустрічі приєднається перша леді Джилл Байден.

“Королева зустрінеться з президентом Сполучених Штатів Америки і першою леді Джилл Байден в Віндзорському замку в неділю, 13 червня 2021 року”, – йдеться в повідомленні.

The Queen will meet the President of the United States of America and First Lady Jill Biden at Windsor Castle on Sunday, 13th June 2021. pic.twitter.com/GPJLYwFzyr — The Royal Family (@RoyalFamily) June 3, 2021

Зазначимо, що це буде перша поїздка Байдена за межі США з початку його президентського терміну.

Зустріч з королевою зробить Байдена 13-м президентом Америки, з яким вона зустрічалася. Єдиним президентом, з яким Єлизавета не зустрічалася за час свого 69-річного правління, був Ліндон Б. Джонсон, який не відвідував Британію під час свого перебування при владі.

Останнім президентом Америки, з яким зустрічалася королева, був Дональд Трамп, а першим – Гаррі Трумен, хоча в той час вона була принцесою і зійшла на трон в наступному році.