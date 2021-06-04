Про це повідомив Букінгемський палац.
Очікується, що до зустрічі приєднається перша леді Джилл Байден.
“Королева зустрінеться з президентом Сполучених Штатів Америки і першою леді Джилл Байден в Віндзорському замку в неділю, 13 червня 2021 року”, – йдеться в повідомленні.
The Queen will meet the President of the United States of America and First Lady Jill Biden at Windsor Castle on Sunday, 13th June 2021. pic.twitter.com/GPJLYwFzyr
— The Royal Family (@RoyalFamily) June 3, 2021
Зазначимо, що це буде перша поїздка Байдена за межі США з початку його президентського терміну.
Зустріч з королевою зробить Байдена 13-м президентом Америки, з яким вона зустрічалася. Єдиним президентом, з яким Єлизавета не зустрічалася за час свого 69-річного правління, був Ліндон Б. Джонсон, який не відвідував Британію під час свого перебування при владі.
Останнім президентом Америки, з яким зустрічалася королева, був Дональд Трамп, а першим – Гаррі Трумен, хоча в той час вона була принцесою і зійшла на трон в наступному році.
- Президент США Джо Байден проведе зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним у Женеві. Це станеться 16 червня.