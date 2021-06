Про це повідомив Букінгемський палац.

Очікується, що до зустрічі приєднається перша леді Джилл Байден.

“Королева зустрінеться з президентом Сполучених Штатів Америки і першою леді Джилл Байден в Віндзорському замку в неділю, 13 червня 2021 року”, – йдеться в повідомленні.

The Queen will meet the President of the United States of America and First Lady Jill Biden at Windsor Castle on Sunday, 13th June 2021. pic.twitter.com/GPJLYwFzyr

— The Royal Family (@RoyalFamily) June 3, 2021