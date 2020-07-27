Призначення генерала у відставці Кіта Дейтона новим послом США в Україні може відбутися в листопаді - до початку президентських виборів.

Про це в інтерв’ю “РБК-Україна” сказав посол України в США Володимир Єльченко.

За його словами, процес затвердження Дейтона на нову посаду затягнувся через коригування графіку роботи Сенату США.

Володимир Єльченко зазначив, що чув про Кіта Дейтона лише позитивні відгуки, і “немає ніякого сумніву, що вона (кандидатура) буде затверджена, як тільки Сенат збереться”.

“Але через пандемію графік роботи Конгресу поламаний, вони кілька місяців були на карантині. Іноді вони збираються, але у них безліч нагальних медичних і економічних питань”, – зазначив Єльченко.

Кіт Дейтон – генерал-лейтенант у відставці, був стратегічним радником Міністерства оборони України. У травні президент США Дональд Трамп запропонував його кандидатуру на посаду посла США в Україні.