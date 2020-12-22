Реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) розпочнеться з 5 січня 2021 року і триватиме до 19 січня включно.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Вартість проведення пробного ЗНО різнитиметься за регіонами й коливатиметься в межах від 195 грн до 255 грн. Такий розкид пов’язаний з особливостями організації пробного ЗНО, зокрема з вартістю друку й доставлення матеріалів у тому чи тому регіоні, прогнозованою кількістю тестувань тощо.

Зазначається, що через складну ситуацію з поширенням COVID-19 у 2021 році кожний учасник / кожна учасниця зможе вибрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО, а отже, кількість тестувань значно зменшиться, унаслідок чого вартість послуги стане суттєво дорожчою.