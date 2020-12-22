Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.
Вартість проведення пробного ЗНО різнитиметься за регіонами й коливатиметься в межах від 195 грн до 255 грн. Такий розкид пов’язаний з особливостями організації пробного ЗНО, зокрема з вартістю друку й доставлення матеріалів у тому чи тому регіоні, прогнозованою кількістю тестувань тощо.
Зазначається, що через складну ситуацію з поширенням COVID-19 у 2021 році кожний учасник / кожна учасниця зможе вибрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО, а отже, кількість тестувань значно зменшиться, унаслідок чого вартість послуги стане суттєво дорожчою.
- Міністерство освіти і науки України затвердило наказом від 30 вересня графік проведення Зовнішнього незалежного оцінювання.