Про це інформує американський телеканал CNN.

За словами Шумера, спікерка Палати представників Ненсі Пелосі проінформувала про готовність передати статті імпічменту для розгляду в Сенаті вже у понеділок, 25 січня.

Якщо це відбудеться, процес щодо імпічменту може бути розпочатий у Сенаті вже о 13:00 за місцевим часом (20:00 за Києвом) у вівторок, 26 січня.

Однак раніше лідер сенатської меншості Мітч Макконнелл запропонував відкласти розгляд до середини лютого, щоб дати команді юристів Трампа час для підготовки. Його пропозицію мають розглянути.

Наразі сенатори-республіканці загрожують заблокувати роботу за важливими напрямками, якщо їхні пропозиції щодо процесу проігнорують.

“Ми не робитимемо жодних підтверджень (кандидатів на посади в адміністрації Джо Байдена — ред.), не робитимемо жодних заходів щодо боротьби з COVID-19, не робитимемо нічого крім імпічменту людині, яка навіть не є президентом”, — заявив сенатор-республіканець Джон Корнін з Техасу.

Наразі декілька питань щодо імпічменту залишаються відкритими. Незрозуміло, хто головувати на засіданнях. Також ще не визначено, як довго триватиме процес. Це залежить, зокрема, від того, чи будуть менеджери з імпічменту викликати свідків. Джерела телеканалу інформують, що сенатська більшість вважає, що процес буде коротшим ніж минулий. У 2020 році він тривав близько 3 тижнів.

Якщо Сенат розпочне судовий розгляд наступного тижня, то він матиме ухвалити правила розгляду. Демократам вистачає голосів, аби зробити це без республіканців.