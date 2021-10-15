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Стало відомо, коли США відкриють кордони для щеплених іноземців

Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила, коли відкриє кордони для повністю щеплених проти коронавірусу іноземців.

П’ятниця, 15 жовтня 2021, 18:46

Про це повідомляє американська газета The New York Times.

Коли відкриють кордони?

До цього часу в’їзд мандрівникам з-за кордону, які намагаються потрапити до США авіа- або сухопутним шляхом, був суворо обмежений.

Наразі в’їзд неможливий для іноземців, які упродовж останніх 14 днів перебували на території будь-якої з 26 європейських країн-членів Шенгенської Угоди, Великої Британії, Ірландії, а також Китайської Народної Республіки, Бразилії, Ісламської Республіки Іран, Південно-Африканської Республіки та Індії. Це не стосується власників “зелених карток” та громадян США.

У вересні стало відомо, що Сполучені Штати Америки з листопада планують відкрити кордони для авіапасажирів із 33 країн, зокрема Китаю, Індії, Бразилії та більшої частини Європи, які повністю вакциновані проти COVID-19.

За словами представників Білого дому, вже визначено дату. Це відбудеться 8 листопада. Тоді ж до країни зможуть потрапити громадяни Мексики чи Канади, які отримали обидві дози дводозної чи одну дозу однодозної вакцини проти коронавірусу.

Умови в’їзду після 8 листопада

До США зможуть потрапити особи,  щеплені вакцинами проти коронавірусу, визнаними ВООЗ – Moderna, Pfizer, AstraZeneka, Sinopharm, Sinovac тощо.

Наявність вакцинації буде необхідно довести, продемонструвавши відповідний сертифікат перед посадкою на літак. Упродовж трьох днів після в’їзду також слід здати текст на коронавірус.

Для щеплених іншими вакцинами, зокрема, російською “Спутник V”, обмеження на в’їзд триватимуть. Ще у вересні ВООЗ припинила процес сертифікації російського препарату.

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Що нові умови означатимуть для українців?

Оскільки подорожі з Європейського Союзу до США були заборонені, громадяни України не могли користуватися європейськими аеропортами.

Відтак, змушені були подорожувати в обхід європейських хабів, наприклад — через Стамбул.

Відколи нова політика набере чинності, громадяни України отримають змогу їздити до США  з пересадками в країнах ЄС.

Теги: кордони, ЄС, кордони, США, умови в'їзду, щеплення

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