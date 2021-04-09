Про це заявив міністр охорони здоровʼя Максим Степанов в ефірі телеканалу “Україна 24“.
“Поставку Pfizer за COVAX ми чекаємо 14 квітня згідно з офіційним повідомленням COVAX“, — сказав він.
Степанов також зазначив, що поставка вакцини Pfizer, придбаної коштом держбюджету очікується в травні.
Крім того, він прокоментував заяву глави держпідприємства “Медзакупівлі” Арсена Жумаділова щодо того, що підписаний Україною договір з компанією Pfizer на поставку 10 млн доз вакцин проти COVID-19 не зобов’язує до купівлі-продажу.
“Договір, який підписаний між Україною і Pfizer, абсолютно конфіденційний, він має всі атрибути договору щодо термінів поставки. Всі 10 млн доз вакцини будуть поставлені до кінця 2021 року. Перші поставки, попередньо, з цього комерційного контракту ми очікуємо в травні“, — сказав міністр.
(На відео з 2:08:43)
- У вівторок, 6 квітня, МОЗ та президент України Володимир Зеленський заявили про укладання міністерством “рамкового договору” про постачання 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19 від Pfizer. Водночас вартість вакцини, а також чіткі терміни її постачання названо не було.