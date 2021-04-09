Перша поставка вакцини проти коронавірусу від компанії Pfizer в рамках механізму COVAX очікується 14 квітня.

Про це заявив міністр охорони здоровʼя Максим Степанов в ефірі телеканалу “Україна 24“.

“Поставку Pfizer за COVAX ми чекаємо 14 квітня згідно з офіційним повідомленням COVAX“, — сказав він.

Степанов також зазначив, що поставка вакцини Pfizer, придбаної коштом держбюджету очікується в травні.

Крім того, він прокоментував заяву глави держпідприємства “Медзакупівлі” Арсена Жумаділова щодо того, що підписаний Україною договір з компанією Pfizer на поставку 10 млн доз вакцин проти COVID-19 не зобов’язує до купівлі-продажу.

“Договір, який підписаний між Україною і Pfizer, абсолютно конфіденційний, він має всі атрибути договору щодо термінів поставки. Всі 10 млн доз вакцини будуть поставлені до кінця 2021 року. Перші поставки, попередньо, з цього комерційного контракту ми очікуємо в травні“, — сказав міністр.

(На відео з 2:08:43)