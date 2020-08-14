З понеділка, 17 серпня, між Україною та Казахстаном після тимчасового припинення в рамках карантину відновиться авіасполучення.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

“Республіка Казахстан готова відновити міжнародне авіасполучення з Україною вже з 17 серпня. Безпека та дотримання всіх необхідних епідеміологічних вимог залишаються для нас пріоритетом у здійсненні авіа- та інших видів перевезень. І ми теж підтверджуємо свою готовність та бажання відновити польоти між нашими країнами”, – сказав він.

Водночас у Міністерстві індустрії та інфраструктурного розвитку Казахстану зазначили, що для безпеки пасажирів, які прибувають із Казахстану до України, є обов’язковим дотримання температурного режиму та анкетування про те, де проживатиме особа, що прибуває, її контакти та інші дані.

При цьому, станом на зараз в’їзд на територію Казахстану заборонений для громадян України, за винятком осіб, які мають статус резидента або є членами сім’ї громадян Республіки Казахстан.