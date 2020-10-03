Про це йдеться у відповіді апарату РНБО на запит “Суспільного”.

Так, питання обліку українських користувачів “ВКонтакте” обговорюватиметься під час напрацювання стратегії кібербезпеки та стратегії інформаційної безпеки України.

“Відповідно до затвердженої Стратегії національної безпеки України, протягом пів року буде розроблено нову Стратегію кібербезпеки України, а також стратегію інформаційної безпеки. Питання створення “системи обліку українських користувачів російської соціальної мережі “ВКонтакте” та, за необхідності, інших соцмереж, що знаходяться під контролем держави-агресора, обговорюватиметься в рамках реалізації згаданих стратегій”, – йдеться у повідомленні РНБО.

У відомстві також наголосили, що доступ до російських соцмереж з території України становить реальну загрозу національній безпеці.

“Російська соцмережа “ВКонтакте”, яка перебуває під санкціями з 2017 року, є одним з інформаційно-психологічних засобів цієї гібридної війни, тому користування її ресурсами та розповсюдження відповідного російського контенту в інформаційному просторі України розцінюється як загроза національній безпеці України, що потребує нейтралізації”, – додали в РНБО.