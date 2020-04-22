Завтра, 23 квітня, в Україні почнеться відчутне потепління до 17 градусів тепла.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

“Четвер в Україні буде сонячним, теплим та маловітряним, хіба на Сході пориви можуть досягати сильних 15 м/с. Антициклональна смуга з трьох братів Odilo витягнеться з Атлантики через Німеччину, Польщу до України і зумовить у своїй зоні впливу суху погоду”, – йдеться в повідомленні.

При цьому, вітер завтра очікується в Україні ще північно-західного напрямку, а в п`ятницю почне переходити на південно-західний.

Зазначається, що у четвер розпочнеться відчутне потепління. Впродовж дня температура повітря становитиме вже комфортніші +12 +17 градусів. Але вночі передбачається +2 +6 градусів та місцями залишаються заморозки 0-3 градуси.

У Києві завтра, 23-го квітня, буде без опадів та тепло, до +17 градусів, вітер з заходу, північного заходу, 5-10 м/с.

Синоптик наголосила, що надалі потепління посилиться. Дощі очікуються у суботу, 25-го квітня. Вони пройдуть практично повсюди, окрім південної частини України.