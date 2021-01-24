З 16 липня 2022 року в Україні почнуть штрафувати за відмову спілкуватися українською мовою у сфері обслуговування.

Про це в інтерв’ю “Радіо Свобода” розповів мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

Розмір штрафів від 5100 до 6800 гривень.

“Але це для злісних порушників, які принципово порушують права громадян, по відношенню до яких ми постійно отримуємо постійні скарги, і таких скарг достатньо дві для того, щоб ми розпочали провадження, щоб підготували протокол і накладали штраф”, – зазначив Кремінь.

За його словами, штрафи можна оскаржити в судовому порядку, але для цього мають бути наведені певні докази.

“Я не думаю, що сьогодні якийсь із супермаркетів хоче “прославитися” на всю країну, що для них закон – не закон і країна – не країна. Таких у нас немає, і навряд чи вони з’являться. Тому жодні з провокацій, що переслідування, мовні інспектори, таємні покупці і так далі – у нас таких в штаті немає”, – зазначив мовний омбудсмен.