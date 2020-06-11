Кабінет міністрів планує запровадити нульове декларування в Україні у цьому році.

Про це сьогодні на пресконференції заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент #Букв.

“Нульова декларація. Ми працюємо над тим, щоб ввести це як елемент залучення додаткового капіталу в економіку України. Тому, звичайно, ми плануємо це робити в цьому році”, – сказав він.

Зазначимо, що нульове декларування вводиться, щоб розкрити всі активи (цінні папери, рухоме та нерухоме майно, об’єкти незавершеного будівництва, частки (паї) та інше), що належать фізичним особам на праві приватної власності. При подачі такої декларації можна не вказувати джерела походження і вартість задекларованих активів.