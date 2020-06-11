Про це сьогодні на пресконференції заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент #Букв.
“Нульова декларація. Ми працюємо над тим, щоб ввести це як елемент залучення додаткового капіталу в економіку України. Тому, звичайно, ми плануємо це робити в цьому році”, – сказав він.
Зазначимо, що нульове декларування вводиться, щоб розкрити всі активи (цінні папери, рухоме та нерухоме майно, об’єкти незавершеного будівництва, частки (паї) та інше), що належать фізичним особам на праві приватної власності. При подачі такої декларації можна не вказувати джерела походження і вартість задекларованих активів.
- Раніше представник Президента у Верховній Раді України Руслан Стефанчук заявив про необхідність провести нульове декларування бізнесу.
- 22 марта Владимир Зеленский розповів, що хоче ув’язнювати за несплату податків. Також він заявляв, що українські заробітчани мають заплатити 5% податку від усієї суми, заробленої за всі ці роки.