Народні депутати мають намір розглянути проєкт державного бюджету на 2021 рік на цьому тижні.

Про це на погоджувальній раді заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.

За його словами, робота на цьому тижні буде напруженою.

“На цьому тижні у нас буде розгляд бюджету. До завтра до Верховної Ради, до 15 вересня, повинен надійти державний бюджет України на 2021 рік. Наскільки я розумію, він буде відправлений у Верховну Раду вчасно”, – повідомив Разумков.

Він також попросив профільний комітет приступити до розгляду документа, як тільки він надійде, щоб в п’ятницю у народних депутатів була можливість розглядає його вже в сесійній залі.