Про це на погоджувальній раді заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.
За його словами, робота на цьому тижні буде напруженою.
“На цьому тижні у нас буде розгляд бюджету. До завтра до Верховної Ради, до 15 вересня, повинен надійти державний бюджет України на 2021 рік. Наскільки я розумію, він буде відправлений у Верховну Раду вчасно”, – повідомив Разумков.
Він також попросив профільний комітет приступити до розгляду документа, як тільки він надійде, щоб в п’ятницю у народних депутатів була можливість розглядає його вже в сесійній залі.
- Кабінет Міністрів України на засіданні схвалив проєкт закону “Про Державний бюджет України на 2021 рік”.