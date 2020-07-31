Наступна зустріч міністрів закордонних справ "Люблінського трикутника", утвореного напередодні Польщею, Литвою та Україною, відбудеться восени в Україні.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Ми домовилися з польським і литовським колегами про те, що наступна зустріч міністрів відбудеться в Україні вже восени цього року”, – сказав він.

Кулеба зазначив, що цей майданчик – є першим міжнародним форматом, який Україна створила на західному векторі з часів незалежності.

“Зазвичай ми приєднуємося до вже дієвих форматів, а тут виступаємо з лідерських позицій”, – пояснив він.