Про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
“Ми домовилися з польським і литовським колегами про те, що наступна зустріч міністрів відбудеться в Україні вже восени цього року”, – сказав він.
Кулеба зазначив, що цей майданчик – є першим міжнародним форматом, який Україна створила на західному векторі з часів незалежності.
“Зазвичай ми приєднуємося до вже дієвих форматів, а тут виступаємо з лідерських позицій”, – пояснив він.
- 28 липня Україна, Польща і Литва вирішили створити новий формат взаємодії – “Люблінський трикутник” – тристоронню платформу для політичного, економічного і соціального співробітництва між трьома країнами.