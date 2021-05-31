Наступний саміт Україна – ЄС відбудеться 12 жовтня цього року.

Про це повідомила голова української делегації в ПАРЄ, нардепка від “Слуги народу” Марія Мезенцева в Telegram.

“На спільному засіданні комітетів євроінтеграції і зовнішньої політики було повідомлено, що наступний саміт Україна – ЄС відбудеться 12 жовтня 2021 року”, – написала Мезенцева.