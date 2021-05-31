Про це повідомила голова української делегації в ПАРЄ, нардепка від “Слуги народу” Марія Мезенцева в Telegram.
“На спільному засіданні комітетів євроінтеграції і зовнішньої політики було повідомлено, що наступний саміт Україна – ЄС відбудеться 12 жовтня 2021 року”, – написала Мезенцева.
- Восени минулого року в рамках двостороннього саміту 6 жовтня Україна і Європейський Союз досягли домовленості про оновлення Угоди про асоціацію.
- Раніше Верховна Рада України підтримала в другому читанні і в цілому законопроект, який повинен забезпечити впровадження так званого промислового безвізу.