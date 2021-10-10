Себастьян Курц пішов у відставку і на його місце приходить Александер Шалленберг. Завтра він складе присягу.

Про це передає австрійське видання Ö3 у Twitter.

Федеральний президент Австрії Александер Ван дер Беллен приведе до присяги нового канцлера республіки Александера Шалленберга в понеділок, 11 жовтня.

Офіційний захід відбудеться о 13:00 за австрійським часом (14:00 за Києвом).

Нагадаємо, вчора, 9 жовтня канцлер Австрії Себастьян Курц оголосив про те, що йде у відставку, оскільки його підозрюють в причетності до корупційних дій.

Як відомо, йдеться про внутрішньополітичний скандал “Ібіца-гейт”, який відбувся в травні 2019 року. Ця історія призвела до відставки ексвіцеканцлера Хайнца-Крістіана Штрахе. Його партії довелося вийти з урядової коаліції з Австрійською народною партією. Після цього парламент країни виніс вотум недовіри уряду Курца, його відправили у відставку та призначили дострокові парламентські вибори.

Приводом до скандалу стало відео розмови між віцеканцлером Штрахе та жінкою, яку називали “племінницею російського олігарха”. Воно отримало назву Ibizagate. Ця розмова відбулася влітку 2017 року на Ібіці.

Співрозмовники обговорювали можливість купівлі австрійської газети Kronen Zeitung та будівельних державних контрактів в обмін на допомогу партії Штрахе на виборах. Після цього австрійські журналісти повідомили, що відео було сплановане, а роль “росіянки” виконала студентка з Боснії.

Канцлер у червні 2020 року під присягою заперечував, що він мав будь-який вплив на те, щоб Шмід отримав високооплачувану посаду. Хоча він вважає Шміда добре кваліфікованим, це рішення було ухвалене радою директорів холдингу Öbag, і він не пам’ятає, щоб підтримував його на цій посаді.

У текстових повідомленнях з телефона Шміда було знайдено листування з канцлером, який сказав: “У будь-якому разі ви отримаєте все, що хочете”. А Шмід відповів: “Я такий щасливий :-))) Я люблю свого канцлера”.

За брехню під присягою перед депутатами можна отримати три роки ув’язнення, але Курц сказав, що впевнений, що звинувачення ні до чого не приведуть.