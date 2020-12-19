Месенджер WhatsApp в наступному році представить функцію голосових і відеодзвінків в настільній версії застосунку.

Про це пише Reuters.

Перехід до спрощення викликів поставить WhatsApp на один рівень з великими гравцями в області відеоконференцзв’язку Zoom і Google Meet, але неясно, чи є у застосунку амбіції конкурувати з цими двома компаніями в корпоративному просторі.

WhatsApp на даний момент має понад 2 мільярди користувачів по всьому світу, але на відміну від Zoom або Google Meet він в основному використовується для особистих дзвінків.

За словами представника компанії, WhatsApp вже надала функцію голосових і відеодзвінків в настільній версії деяким користувачам комп’ютерів на пробній основі до сезону свят.