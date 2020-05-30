Пасажирські перевезення залізницею на заході України відновлять з 4 червня.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства інфраструктури.

“Швидкісні потяги готові розпочати рух, відновлення пасажирських залізничних перевезень розпочнеться з 1 червня, з 4 червня розпочнеться рух у західному регіоні”, — повідомив перший заступник глави відомства Дмитро Абрамович.

Також на сайті “Укрзалізниці” з’явилася інформація про відкриття продажу квитків на 6 поїздів у західному напрямку, які почнуть курсувати з 4 червня.

Продаж квитків відкрито на потяги:

– №1/2 сполученням Івано-Франківськ-Костянтинівка (через день, із Івано-Франківська – з 4 червня по парних числах, із Костянтинівки – з 5 червня по непарних);

– №7/8 Київ-Івано-Франківськ (щоденно з 4 червня);

– №749/750 Київ-Івано-Франківськ (щоденно, із Києва – з 4 червня, із Івано-Франківська – з 5 червня);

– №29/30 Київ-Ужгород (щоденно, із Києва – з 4 червня, із Ужгорода – з 5 червня),

– №98/97 Ковель-Київ (через день, із Ковеля – з 3 червня по непарних днях, із Києва – з 4 червня по парних);

– №772/771 Хмельницький Київ (щоденно, з 4 червня).

З урахуванням вказаних поїздів, вже відкрито продаж квитків на 35 поїздів далекого сполучення.

Варто зазначити, що запуск поїздів у західному напрямку відкладається через несприятливу епідеміологічну ситуацію у деяких регіонах.