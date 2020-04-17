Про це повідомили джерела Букв у Верховній Раді.

Депутати планують розглянути постанови про скасування результатів голосування Верховної Ради України від 16.04.2020 року про прийняття Закону України “Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури”.

Станом на ранок 17 квітня таких зареєстровано 4: від депутатів Олександра Дубінського, Антона Полякова, Ольги Смаглюк, Ірини Костанкевич та Тараса Батенка.

Без голосування цих постанов спікер не може підписати зміни в регламент, і відповідно Рада не може розглянути «антиколомойський законопроєкт» про неповернення Приватбанку колишнім власникам.

Також на середу Юлія Тимошенко вимагає винести питання про «скрутки» на митниці через які держава втрачає по 5 мільярдів грн щомісяця, про що раніше заявив ексміністр фінансів Ігор Уманський.