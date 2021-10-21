Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти.

Реєстрація для участі у пробному ЗНО-2022 триватиме протягом 5‒22 січня 2022 року. Зареєструватися можна буде на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Пробне ЗНО є платною послугою, вартість тестування визначать до 20 грудня 2021 року.

Пробні тестування відбудуться:

19 березня — з української мови, української мови та літератури

26 березня — з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії та іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької).

Зазначається, що у день проведення пробного ЗНО кожен зареєстрований учасник може протестуватися лише з одного предмета.

“Результати пробного ЗНО-2022 для осіб, які введуть свої відповіді на спеціальному сервісі, буде оприлюднено на їхніх інформаційних сторінках 25 березня з української мови, української мови та літератури, 1 квітня — з інших навчальних предметів”, – йдеться у повідомленні.