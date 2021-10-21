Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти.

Реєстрація для участі у пробному ЗНО-2022 триватиме протягом 5‒22 січня 2022 року. Зареєструватися можна буде на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Пробне ЗНО є платною послугою, вартість тестування визначать до 20 грудня 2021 року.

Пробні тестування відбудуться:

  • 19 березня —  з української мови, української мови та літератури
  • 26 березня —  з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії та  іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької).

Зазначається, що у  день проведення пробного ЗНО кожен зареєстрований учасник може протестуватися лише з одного предмета.

“Результати пробного ЗНО-2022 для осіб, які введуть свої відповіді на спеціальному сервісі, буде оприлюднено на їхніх інформаційних сторінках 25 березня з української мови, української мови та літератури, 1 квітня — з інших навчальних предметів”, – йдеться у повідомленні.

  • Нагадаємо, у 2021 році для того, щоб мати можливість брати участь у конкурсі на бюджетні місця при вступі, абітурієнтам необхідно було подолати поріг у 125 балів.