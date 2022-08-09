Про це повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар в етері телемарафону.

Будівництво заводу може зайняти кілька місяців. Планується, що підприємство запустять в 2023 роки, можливо, наприкінці.

За словами посла, попри процес ратифікації угоди щодо заводу у Верховній раді — Baykar Makina вже починає підготовчі роботи.

“Звичайно, є деякі нюанси пов’язані із завезенням певного обладнання, але це технічні деталі. Я сподіваюся, що в найближчі місяці ми побачимо певний прогрес у цьому питанні”, – зазначив Боднар.

Днем раніше заявили, що турецький виробник БПЛА придбав земельну ділянку в Україні. Василь Боднар розповів, що компанія розробила проєктну документацію.

Після інформації щодо будівництва заводу — у Росії пригрозили “демілітаризувати” його. Таке завив речник російського президента Дмитро Пєсков.