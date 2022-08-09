Про це повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар в етері телемарафону.
Будівництво заводу може зайняти кілька місяців. Планується, що підприємство запустять в 2023 роки, можливо, наприкінці.
За словами посла, попри процес ратифікації угоди щодо заводу у Верховній раді — Baykar Makina вже починає підготовчі роботи.
“Звичайно, є деякі нюанси пов’язані із завезенням певного обладнання, але це технічні деталі. Я сподіваюся, що в найближчі місяці ми побачимо певний прогрес у цьому питанні”, – зазначив Боднар.
Днем раніше заявили, що турецький виробник БПЛА придбав земельну ділянку в Україні. Василь Боднар розповів, що компанія розробила проєктну документацію.
Після інформації щодо будівництва заводу — у Росії пригрозили “демілітаризувати” його. Таке завив речник російського президента Дмитро Пєсков.
- Нагадаємо, турецька військова компанія Bayrak Makina презентувала новий бойовий безпілотний літаючий апарат (БПЛА). Техніку з українським двигуном назвали Kızılelma (“червоне яблуко”).
- Благодійний фонд “Повернись живим” підписав меморандум про співпрацю з турецькою компанією Baykar, виробником ударних безпілотників Bayraktar TB2 та Bayraktar Akinci.