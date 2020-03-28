Голова Ворзельської селищної ради Лариса Федорук розповіла про стан жінки з Ворзеля, яка захворіла на коронавірус COVID-19.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Вона зазначила, що хвора знаходиться на самоізоляції та підтримує усі міри карантину.

“Жінка з Ворзеля , яка захворіла, проживає у приватному секторі. Людина свідома, та з першого дня на самоізоляції, підтримує усі міри карантину. Ми контролюємо її стан та ситуацію у цілому. Стан пацієнта стабільний, йде на поправку. Медики контролюють ситуацію. Всі контактні особи на карантині”, – цитує Федорук головного лікаря Ірпінського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Андрія Левківського.

Голова селищної ради також закликала зберігати спокій та не піддаватися паніці.

“Маємо довіряти лікарям. Дотримуйтесь правил карантину. Бережіть себе!” – резюмувала вона.