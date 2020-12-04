Про це проінформували в пресслужбі уряду.
У п’ятницю, 4 грудня, відбулася нарада міських голів та представників уряду щодо ситуації з поширення коронавірусу.
Під час засідання прем’єр Денис Шмигаль проінформував про прийняття парламентом законопроєктів щодо підтримки громадян та бізнесу в разі запровадження посилених карантинних заходів, та зазначив, що уряд розробляє перелік можливих обмежень під час локдауну.
В результаті обговорення очільники міст та облдержадміністрації дійшли згоди у питаннях з приводу того, які суб’єкти господарської діяльності, ймовірно, матимуть припинити роботу.
“Зокрема, очільники міст та ОДА спільні в думці щодо обмеження на час посиленого карантину діяльності дискотек і нічних клубів, закладів громадського харчування з організацією дозвілля, хостелів. Також понад 90% підтримують обмеження в роботі святкових ярмарків, ТРЦ, ресторанів, кінотеатрів і театрів“, — зазначили в КМУ.
Повний перелік вже узгоджених заходів, за словами Шмигаля, буде оприлюднено під час засідання Кабінету Міністрів наступної середи, 9 грудня.
- Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов повідомив, що локдаун (жорсткий карантин) в Україні через ситуацію з епідемією коронавірусу COVID-19 у будь-якому разі буде запроваджений. Зараз вирішується питання, коли саме.
- Міністерство охорони здоров’я України рекомендуватиме Уряду ввести жорсткий карантин (локдаун) на початку січня 2021 року терміном на три тижні.
- Майже 60% українців підтримують запровадження локдауну (жорстких карантинних обмежень) на новорічні свята. Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, проведеного 28-30 листопада 2020 року.