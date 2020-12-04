Представники уряду разом з очільниками міст та ОДА обговорили перелік можливих обмежень під час локдауну.

Про це проінформували в пресслужбі уряду.

У п’ятницю, 4 грудня, відбулася нарада міських голів та представників уряду щодо ситуації з поширення коронавірусу.

Під час засідання прем’єр Денис Шмигаль проінформував про прийняття парламентом законопроєктів щодо підтримки громадян та бізнесу в разі запровадження посилених карантинних заходів, та зазначив, що уряд розробляє перелік можливих обмежень під час локдауну.

В результаті обговорення очільники міст та облдержадміністрації дійшли згоди у питаннях з приводу того, які суб’єкти господарської діяльності, ймовірно, матимуть припинити роботу.

“Зокрема, очільники міст та ОДА спільні в думці щодо обмеження на час посиленого карантину діяльності дискотек і нічних клубів, закладів громадського харчування з організацією дозвілля, хостелів. Також понад 90% підтримують обмеження в роботі святкових ярмарків, ТРЦ, ресторанів, кінотеатрів і театрів“, — зазначили в КМУ.

Повний перелік вже узгоджених заходів, за словами Шмигаля, буде оприлюднено під час засідання Кабінету Міністрів наступної середи, 9 грудня.