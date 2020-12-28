Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно із Київським міжнародним інститутом соціології.

Так, 81 % українців планує зустріти новий 2021 рік вдома, в колі родини. Водночас майже кожен десятий (9 %) сподівається провести новорічну ніч у гостях у друзів або родичів. Порівняно з 2018 і 2019 роками дуже помітний вплив епідемії коронавірусу: майже на 14 % зросла кількість респондентів, які проведуть новий рік у родинному колі, і вдвічі зменшилася частка тих, хто піде в гості. Водночас кожна п’ята молода людина (або 23 % від опитаних віком 18–29 років) планує зустріти Новий рік у компанії. Серед опитаних віком 60+ 7 % проведуть новорічну ніч самі перед телевізором, а 6 % взагалі не святкуватимуть. Причому серед чоловіків більше (12,5 %) тих, хто схильні святкувати у колі друзів і компанії, ніж серед жінок (6 %). Загалом в опитаних майже зникло бажання проводити Новий рік у громадському закладі чи на публічному святкуванні.

Головним подарунком для українців на Новий рік стало здоров’я – його отримати хочуть 71,5 %. Також 39,5 % хочуть мир у країні, а 22 % – лад у сім’ї.

А от витрати на новорічний стіл збільшилися – цього року середня сума, яку українці готові витратити, становить 1440 грн (або 50,6 дол. США за курсом НБУ в грудні 2020). Торік було 1390 грн, але цьогорічний бюджет новорічного столу насправді менший, ніж торік, якщо перевести у тверду валюту (59,7 дол. США за курсом НБУ в грудні 2019). У 2018 році це було 1752 грн (62,8 дол. США за курсом НБУ в грудні 2018). Водночас до 16 % зменшилася й частка опитаних, які відповіли, що у них на новорічний стіл немає грошей. У попередні роки таких було 23%.