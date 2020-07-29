У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли, скільки житлових будинків було зруйновано внаслідок бойових дій у Донецькій області.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Facebook.

З початку бойових дій у 2014 році в Донецькій області пошкоджено 13 288 будинків.

На цей момент 7750 будинків з тих, які були зруйновані, вже відновлено. 6901 з відновлених будинків є приватними.

Нагадаємо, у середу, 8 липня, на черговому засіданні Тристороння контактна група (Україна, Росія, ОБСЄ) попередньо погодила 13 ділянок для розмінування на Донбасі.