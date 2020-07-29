Про це повідомила пресслужба ДСНС у Facebook.

З початку бойових дій у 2014 році в Донецькій області  пошкоджено 13 288 будинків.

На цей момент 7750 будинків з тих, які були зруйновані, вже  відновлено. 6901 з відновлених будинків є приватними.

Нагадаємо, у середу, 8 липня, на черговому засіданні Тристороння контактна група (Україна, Росія, ОБСЄ) попередньо погодила 13 ділянок для розмінування на Донбасі.

Фото: ДСНС

  • 22 липня Тристороння контактна група по Донбасу погодила введення “режиму повного і всеосяжного припинення вогню” з 00 годин понеділка, 27 липня. В ОБСЄ розкрили деякі деталі цього режиму “тиші”. Вже о 00:20 – 00:45 2 понеділок бойовики здійснили постріли зі стрілецької зброї, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.