Про це повідомила пресслужба ДСНС у Facebook.
З початку бойових дій у 2014 році в Донецькій області пошкоджено 13 288 будинків.
На цей момент 7750 будинків з тих, які були зруйновані, вже відновлено. 6901 з відновлених будинків є приватними.
Нагадаємо, у середу, 8 липня, на черговому засіданні Тристороння контактна група (Україна, Росія, ОБСЄ) попередньо погодила 13 ділянок для розмінування на Донбасі.
- 22 липня Тристороння контактна група по Донбасу погодила введення “режиму повного і всеосяжного припинення вогню” з 00 годин понеділка, 27 липня. В ОБСЄ розкрили деякі деталі цього режиму “тиші”. Вже о 00:20 – 00:45 2 понеділок бойовики здійснили постріли зі стрілецької зброї, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.