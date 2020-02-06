Тест-системи для діагностики нового коронавірусу закуплені за кошти держбюджету на суму 40 тис. грн.

Про це сьогодні на брифінгу заявив генеральний директор директорату громадського здоров’я МОЗ України Андрій Скіпальський, повідомляє кореспондент #Букв.

Він зазначив, що вчора Центр громадського здоров’я України отримав тест-системи для виявлення нового коронавірусу.

“Реагенти в складі тест-систем дозволяють провести діагностику на сучасному рівні. Набори розроблені в Німеччині з максимальним профілем виявлення для достовірного визначення цього виду коронавірусу. Системи дозволять протестувати 25-30 пацієнтів”, – пояснив Скіпальський.

За його словами, діагностику будуть проходити тільки ті, хто протягом місяця був в провінції Хубей і має симптоми ГРВІ за умови виключення всіх інших видів вірусу грипу.

“Вартість (цієї поставки, – ред.) орієнтовно 40 тисяч гривень”, – додав він.

Скіпальський також наголосив, що тест-системи вже завезені в центральну лабораторію Центр громадського здоров’я.

“Надалі планується поставка додаткових тест-систем від Всесвітньої організації охорони здоров’я в якості гуманітарної допомоги”, – додав він.

Крім того, генеральний директор директорату зауважив, що в Україні на даний момент немає жодного підтвердженого випадку зараження на коронавірус. При цьому, серед українців на круїзному лайнері Diamond Princess, який відправили на карантин через спалах вірусу біля берегів Японії, таких випадків теж немає.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.