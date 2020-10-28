Стало відомо скільки мандатів отримають партії, які пройшли до Київської міської ради.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив екснардеп, член списку “ЄС” до Київради Леонід Ємець.

“Новий склад Київради: “ЄС” – 31, “Удар” – 30, “Єдність” – 13, “Слуга народу” – 12, “Батьківщина” – 12, ОПЗЖ – 12, “Голос” – 10. Цифри – це мандати , якщо хтось не зрозумів”, – написав Ємець.

Раніше лідерка команди “Європейської Солідарності” на виборах до Київради Марина Порошенко подякувала виборцям за підтримку і розповіла про першочергові кроки фракції.