Стало відомо, скільки українців підтримують ідею перенесення святкування Різдва

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного групою “Рейтинг“.

Водночас, 64 % громадян проти такої ідеї. Ще 7 % зазначили, що їм байдуже це питання і 4 % – не змогли відповісти.

Зазначається, що кількість тих, хто висловлюється на підтримку перенесення дати святкування Різдва зросла: у 2016 році лише 15 % підтримували цю ідею, 69 % – були проти.

Найбільше прихильників ідеї перенесення Різдва на Заході: 43 % підтримують і майже стільки ж не підтримують. У інших макрорегіонах опитані скоріше проти перенесення: у Центрі 23 % – за і 66 % – проти, на Півдні – 15 % і 74 % відповідно, на Сході – 14 % і 74 %. Дещо більше підтримують цю ініціативу більш забезпечені та опитані середнього й старшого віку.

Соціологічне опитування було проведено 5-8 грудня 2019 року. Аудиторія: мешканці України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за регіонами, типом поселення, віком, статтю. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2 %.