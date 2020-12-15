Стало відомо, скільки в 2021 році українці заплатять за утримання одного нардепа

У 2021 році утримання одного народного депутата Верховної Ради обійдеться українцям в понад 344 тисячі гривень.

Про це свідчить проєкт постанови про кошторис Верховної Ради України на 2021 рік.

Зокрема, компенсація проїзду по території України для одного депутата на рік становить 90 тисяч гривень, відповідно 7500 гривень на місяць.

На канцелярські прилади для нардепів вирішили закласти 1500 грн на рік.

На міські та міжміські телефонні розмови (з розрахунком на 10 місяців) передбачено 4 890 грн.

Відрядження помічників депутатів у виборчі округи обійдуться українцям у 8 тисяч гривень за 10 місяців.

На утримання приміщень у виборчих округах за рік піде 2 тисячі гривень. Водночас, на витрати, пов’язані з організацією зустрічей з виборцями, передбачається 670 гривень на рік.

Крім того, компенсація вартості оренди житла або ж винайму номерів в готелях обійдеться бюджету в 237,9 тисяч гривень витрат на рік. Ця сума розбивається по місяцях і варіюється в залежності від того, скільки днів має місяць. Наприклад, на січень, у якому 31 календарний день, одному нардепу виділяється 20 150 тисяч гривень, а на лютий, у якому 28 днів, передбачається 18 200 тисяч гривень.