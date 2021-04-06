У 2020 році в Україні доходи у сумі понад 1 млн грн задекларували 2,5 тисяч платників податків.

Про це повідомили у Державній податковій службі України.

Зокрема, найбільша кількість мільйонерів є мешканцями Києва (1024 особи), Дніпропетровської (196 осіб), Харківської (182 особи) та Київської (155 осіб) областей.

Водночас, понад 100 млн грн доходу задекларували 19 осіб на загальну суму 4,8 млрд грн, найбільша кількість таких осіб також мешкає у Києві (10 осіб).

Загалом у ході кампанії декларування доходів громадян (станом на 1 квітня нинішнього року) подано понад 172 тис. декларацій про майновий стан і доходи. Порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість поданих декларацій збільшилась на 12 відсотків.

Найбільшу кількість декларацій подали платники податків Запорізької (понад 16 тис.), Кіровоградської (15 тис.), Дніпропетровської (14 тис.), Херсонської (майже 13 тис.) областей.

Загальний задекларований платниками податків дохід складає 29,2 млрд грн. Найбільший середньорічний дохід на одного платника задекларували мешканці Києва (1092 тис. грн), Київської (331 тис. грн), Дніпропетровської (241 тис. грн) та Львівської (241 тис. грн) областей.