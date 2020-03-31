Народний депутат з фракції "Слуги народу" Гео Лерос фігурує у провадженні про шахрайство в особливо великих розмірах.

Про це #Буквам повідомили власні джерела.

Так Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України надіслало до Державного бюро розслідувань рапорт, щодо начебто вчинення Леросом злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

“Встановлено, що народний депутат України фракції політична партія Слуга народу Лерос Гео Багратович, 24.04.2989 р.н., в період з 2016 по 2019 роки, займаючи посади радника Міністра інформаційної політики (на теперішній час реорганізовано) та радника Київського міського голови з питань культури, будучи засновником арт-проекту Art United Us із громадської організації Citi art, пролобіював для його реалізації виділення з державного бюджету України коштів у розмірі 3,7 млн грн”, – йдеться у документі.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти народного депутата з фракції “Слуги народу” Гео Лероса через відеозаписи про нібито “торгівлю” державними посадами за участю брата глави ОП Дениса Єрмака.