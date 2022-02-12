Про це повідомляє BBC.

Всього у конкурсі цьогоріч взяли участь 4 200 фотографів з 71 країни світу. “Танці з гігантами ночі” стала лідером. На ній зображено, як китові акули харчуються нічним планктоном, зібраним навколо вогнів човна.

“Це було неймовірно, коли одна китова акула прилетіла до нашого човна. Але потім все більше й більше продовжували прибувати. Я занурювався з дослідником акул Гадором Мунтанером, який не міг повірити в це. Тієї ночі він нарахував 11 акул – зустріч раз у житті, яку ніхто не вважав можливою”, – розповів переможець Кабальєро з Іспанії.

Конкурс заснований ще у 1965 році у Великобританії. Він присвячений фотографії під поверхнею океану, озер, річок і навіть басейнів. Серед інших лауреатів:

Британський підводний фотограф

Фото: Underwater Photographer of the Year. Matty Smith

Портрет

Фото: Underwater Photographer of the Year. Thomas Heckmann

Уламки

Фото: Underwater Photographer of the Year. Alex Dawson

Макро

Фото: Underwater Photographer of the Year. Javier Murcia

Найбільш перспективний фотограф

Фото: Underwater Photographer of the Year. Quico Abadal

Британія: широкий кут

Фото: Underwater Photographer of the Year. Henley Spiers

Чорно-біле фото

Фото: Underwater Photographer of the Year. Kerrie Burow

Моє заднє подвір’я

Фото: Underwater Photographer of the Year. Pekka Tuuri

Британія: макро

Фото: Underwater Photographer of the Year. Dan Bolt

Британія: суміщення

Фото: Underwater Photographer of the Year. Martin Stevens

Охорона морського середовища

Фото: Underwater Photographer of the Year. Thien Nguyen Ngoc

Суміщення

Фото: Underwater Photographer of the Year. Enrico Somogyi

Мирне співіснування

Фото: Underwater Photographer of the Year. Lewis Michael Jefferies