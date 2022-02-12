Міжнародний щорічний конкурс "Підводний фотограф року" оголосив свого переможця. Ним став Рафаель Фернандес Кабальєро за світлину "Танці з гігантами ночі".

Про це повідомляє BBC.

Всього у конкурсі цьогоріч взяли участь 4 200 фотографів з 71 країни світу. “Танці з гігантами ночі” стала лідером. На ній зображено, як китові акули харчуються нічним планктоном, зібраним навколо вогнів човна.

“Це було неймовірно, коли одна китова акула прилетіла до нашого човна. Але потім все більше й більше продовжували прибувати. Я занурювався з дослідником акул Гадором Мунтанером, який не міг повірити в це. Тієї ночі він нарахував 11 акул – зустріч раз у житті, яку ніхто не вважав можливою”, – розповів переможець Кабальєро з Іспанії.

Конкурс заснований ще у 1965 році у Великобританії. Він присвячений фотографії під поверхнею океану, озер, річок і навіть басейнів. Серед інших лауреатів:

Британський підводний фотограф

Портрет

Уламки

Макро

Найбільш перспективний фотограф

Британія: широкий кут

Чорно-біле фото

Моє заднє подвір’я

Британія: макро

Британія: суміщення

Охорона морського середовища

Суміщення

Мирне співіснування