Священник ПЦУ Сергій Дмитрієв, засновник "Елеос-Україна" переконаний, що Україні необхідна Стамбульська конвенція, оскільки вона ще більше віддаляє нас від Росії, яка прийшла до нашої землі з насильством, і для якої насильство в будь-яких сферах є світоглядною нормою.

Його промову процитувала пресслужба благодійної організації “100% ЖИТТЯ”.

Отець Сергій наголосив, що повномасштабна війна, яку Росія розпочала проти України, позначилася на усіх сферах життя, на наших душах і тілах. Україна чинить опір насильству, але при цьому втрачає найкращих.

Насильство як норма життя притаманне відсталим суспільствам, прикладом чого є Росія. Але воно після травм, спричинених війною, може процвітати і в мирній Україні, зокрема як наслідок або симптом посттравматичного синдрому.

“Насильство є потворним явищем, яке зачіпає як жінок, так і чоловіків. Воно притаманно і маніфестує у відсталих суспільствах. Яскравим прикладом є російське суспільство, яке толерує насильство і щодо себе, і щодо інших. Проте, враховуючи посттравматичний синдром, який переживатимуть не лише бійці ЗСУ, але й всі хто зіткнувся з жахами війни, ми повинні усвідомити, що насильство матиме прояв і після війни. Ми не можемо його повністю зупинити, але точно зможемо значно зменшити, маючи в законодавстві інструментарій Стамбульської конвенції. Сексуальне насильство в різних формах поширюється з місць воєнних дій в родини, перетворюючись на домашнє насильство”, – заявив священник.

Він наголосив, що насильство для церкви є неприйнятним і зараз – найкращий час для об’єднання церкви зі світським суспільством для протидії цьому явищу. І наше завдання зараз – боротися і припинити не лише насильство зі сторони загарбників, але й у своєму соціумі. І цим, на переконання отця Сергія, ми й відрізняємося від московитів.

Він додав, що після війни насильство може прийти навіть у ті домівки, де раніше його не було, адже збройна агресія, страх бути позбавленим життя, здоров’я, домівки, роботи, джерел до існування і багато інших негативних факторів провокують це явище. А жертва, своєю чергою, часто не може розраховувати на допомогу чи захист, адже на фоні війни це сприймається як “не на часі”.

Підтримка ратифікації Стамбульської конвенції – це черговий доказ того, що ми боронимо європейські цінності і на полі бою, і будемо боронити у мирному житті.

“Сьогодні для протидії насильству нам потрібна зброя, завтра – СЛОВО і ПРАВО“, – стверджує священник.

Він наголосив, що підтримка Стамбульської конвенції є показником того, що ми сильні і віддані високим стандартам та цінностям у сфері прав людини, що наше суспільство подорослішало. Цей міжнародний договір є ефективним механізмом боротьби із наслідками “руського міра” у вільній Україні.

“З моменту підписанні Стамбульської конвенції минуло 11 років, 8 з яких Україна була у стані війни з країною, яка не ратифікувала Стамбульську конвенцію, бо для неї насильство – це норма“, – заявив Сергій Дмитрієв.

Він додав, що багатьох у Конвенції лякає слово “гендер”, але причиною цьому є лише нерозуміння або ж спотворене трактування значення цього терміну. Зокрема, проблемою критиків цього договору є те, що вони ставлять це поняття на першу чергу, забуваючи головну сутність Стамбульської конвенції – протидії насиллю в будь-якому вигляді, у будь-якій сфері життя.

“Невже нас, як невігласів російського світу, досі лякає категорія “гендер” і ми не знаємо його значення в контексті європейської правової доктрини та практики Європейського суду з прав людини? Стамбульська конвенція – це не документ про гендер! Це документ про захист усіх від насильства! Термін “гендер” – це не підміна термінів “чоловіки” та “жінки” або спростування традиційних родин. Гендер – це не ключове поняття Конвенції, він відіграє лише допоміжну роль і покликаний допомогти адекватно реагувати на насильство в контексті поширеної нерівності між жінками й чоловіками, наявних стереотипів, гендерних ролей і дискримінації жінок. Відтак Стамбульська конвенція – це про неприйняття насильства, це про відмежування нас від культур для яких насильство – це норма”, – пояснив отець Сергій.