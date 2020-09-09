Стан колишнього політв'язня, кримського активіста Володимира Балуха, якого знайшли напередодні побитим, залишається тяжким, його підключено до апарату штучної вентиляції легенів.

Про це повідомила співголова парламентської фракції “Європейська солідарність” Ірина Геращенко у Facebook.

“Від лікарів ЛШД , де перебуває В. Балух: “Пацієнт стабільно важкий. На апараті ШВЛ, ще без свідомості”. На жаль, поки що така невтішна інформація”, – написала Геращенко.

Як повідомлялося раніше, колишнього українського політв’язня Володимира Балуха жорстоко побили в Києві в ніч на 8 вересня — рівно за рік після його звільнення.

Його у непритомному стані в столичному “Гідропарку” знайшла жінка, яка викликала лікарів. Це відбулося лише вранці. Зараз відомо, що у Балуха зламані ключиця і рука, а також важка черепно-мозкова травма. Вдень 8 вересня його прооперували і перевели до відділення реанімації. Стан — важкий.

Столична лікарня передала інформацію про напад до Нацполіції. Там запевняють, що справою займаються “найбільш досвідчені та висококваліфіковані працівники”.