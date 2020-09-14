Covid-19 Україна

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Стан Балуха стабільно важкий – нардеп

Стан колишнього українського політв'язня Володимира Балуха, госпіталізованого після побиття в Києві, досі стабільно важкий.

Понеділок, 14 вересня 2020, 14:18

Про це написала у Facebook народна депутатка від “Європейської солідарності” Ірина Геращенко.

“Від лікарів Балуха: “Стан стабільно важкий. Для пацієнта і нас дуже важливі 7–10-та доба. Пацієнт усім забезпечений, робимо все необхідне”, – написала вона.

Як повідомляли раніше, колишнього українського політв’язня Володимира Балуха жорстоко побили у Києві в ніч на 8 вересня — рівно за рік після його звільнення.

Його у непритомному стані в столичному Гідропарку знайшла жінка, яка викликала лікарів. Це відбулося лише вранці. Зараз відомо, що у Балуха зламані ключиця і рука, а також  важка черепно-мозкова травма. Вдень 8 вересня його прооперували і перевели до відділення реанімації. Стан — тяжкий.

Столична лікарня передала інформацію про напад до Нацполіції. Там запевняють, що справою займаються “найбільш досвідчені та висококваліфіковані працівники”.

  • Поліція Києва розслідує інцидент з побиттям колишнього політв’язня Володимира Балуха як розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 187 ККУ).
  • Прокуратура столиці заявила, що тримає розслідування кримінального провадження на контролі. Тим часом поліція розшукує можливих свідків нападу.

 

Теги: Володимир Балух, здоров'я, Геращенко

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