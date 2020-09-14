Стан Балуха стабільно важкий – нардеп

Про це написала у Facebook народна депутатка від “Європейської солідарності” Ірина Геращенко.

“Від лікарів Балуха: “Стан стабільно важкий. Для пацієнта і нас дуже важливі 7–10-та доба. Пацієнт усім забезпечений, робимо все необхідне”, – написала вона.

Як повідомляли раніше, колишнього українського політв’язня Володимира Балуха жорстоко побили у Києві в ніч на 8 вересня — рівно за рік після його звільнення.

Його у непритомному стані в столичному Гідропарку знайшла жінка, яка викликала лікарів. Це відбулося лише вранці. Зараз відомо, що у Балуха зламані ключиця і рука, а також важка черепно-мозкова травма. Вдень 8 вересня його прооперували і перевели до відділення реанімації. Стан — тяжкий.

Столична лікарня передала інформацію про напад до Нацполіції. Там запевняють, що справою займаються “найбільш досвідчені та висококваліфіковані працівники”.