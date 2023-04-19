Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко у Telegram.
Комісія міністерства прийшла у галерею до Ближніх печер у корпусі №37, дзвіницю на Ближніх печерах у корпусі №37-а та вхід до галереї Ближніх печер у корпусі №38. За словами Ткаченко, священнослужителі УПЦ МП залишили мотлох та бруд.
“Стан об’єктів видно на фото”, — написав міністр.
Ткаченко зазначив, що двері будівель були зачинені. У присутності керівників заповідника та за допомогою відповідних засобів комісії вдалося потрапити туди.
Водночас в УПЦ МП назвали це “пошкодженням майна монастиря”. Також вони подали заяву про нібито кримінальне правопорушення працівниками заповідника та поліцією.
“Представники Національного заповідника у супроводі працівників поліції здійснили пошкодження майна монастиря — зламали протиправно замки, проникли до приміщення корпусу та провели незаконне опечатування”, – йдеться у повідомленні.
- У Мінкульті заявляли, що під час передачі майна від УПЦ МП було зафіксовано аварійне становище та ознаки руйнування в корпусі № 112 “Книжковий склад”. За фактом руйнувань одного із корпусів на території Києво-Печерської лаври розпочато розслідування.
- 29 березня представники УПЦ МП мали звільнити територію Києво-Печерської Лаври, проте вони й досі перебувають у заповіднику. Священники, віряни та митрополит УПЦ МП Павло Лебідь заблокували входи, а також перешкодили роботі комісії Міністерства культури. Міністр культури Олександр Ткаченко заявив про “брутальну поведінку” представників МП.
- 29 березня закінчився термін договору оренди Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” з УПЦ Московського патріархату. Представників МП закликали перейти до ПЦУ, або ж залишити територію заповідника. Водночас митрополит Павло Лебідь не погодився з рішенням. Після попередніх вмовлянь він перейшов до погроз українському президенту, його родині та оточенню.