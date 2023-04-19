У Києво-Печерській Лаврі виявили чергові порушення під час огляду трьох пам'яток. Мінкульт опублікував фото приміщення, які виглядають занедбаними.

Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко у Telegram.

Комісія міністерства прийшла у галерею до Ближніх печер у корпусі №37, дзвіницю на Ближніх печерах у корпусі №37-а та вхід до галереї Ближніх печер у корпусі №38. За словами Ткаченко, священнослужителі УПЦ МП залишили мотлох та бруд.

“Стан об’єктів видно на фото”, — написав міністр.

Ткаченко зазначив, що двері будівель були зачинені. У присутності керівників заповідника та за допомогою відповідних засобів комісії вдалося потрапити туди.

Водночас в УПЦ МП назвали це “пошкодженням майна монастиря”. Також вони подали заяву про нібито кримінальне правопорушення працівниками заповідника та поліцією.

“Представники Національного заповідника у супроводі працівників поліції здійснили пошкодження майна монастиря — зламали протиправно замки, проникли до приміщення корпусу та провели незаконне опечатування”, – йдеться у повідомленні.