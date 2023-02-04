Про це повідомив заступник начальника ГУР Дмитро Усов, йдеться в офіційному інтернет-представництві Президента України.
За словами Усова, стан здоров’я звільнених із російського полону бійців незадовільний. Зараз усі вони перебувають у лікарні й отримують першу медичну допомогу. Також на них чекає лікування та реабілітація.
Нагадаємо, що у межах чергового обміну полоненими вдалося звільнити ще 116 українських захисників.
За даними голови Офісу президента Андрія Єрмака, серед повернених з полону українців : 87 воїнів ЗСУ, двоє з яких — із ССО, вісім бійців ТрО, семеро з Нацгвардії, шестеро з Нацполіції, п‘ятеро з ДПСУ, двоє з ВМС та один представник ДСНС. З них двоє офіцерів та 114 рядових і сержантів.
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