Українські бійці, яких звільнили з російського полону 4 лютого, перебувають у незадовільному стані. Всі знаходяться в лікарні.

Про це повідомив заступник начальника ГУР Дмитро Усов, йдеться в офіційному інтернет-представництві Президента України.

За словами Усова, стан здоров’я звільнених із російського полону бійців незадовільний. Зараз усі вони перебувають у лікарні й отримують першу медичну допомогу. Також на них чекає лікування та реабілітація.

Нагадаємо, що у межах чергового обміну полоненими вдалося звільнити ще 116 українських захисників.

За даними голови Офісу президента Андрія Єрмака, серед повернених з полону українців : 87 воїнів ЗСУ, двоє з яких — із ССО, вісім бійців ТрО, семеро з Нацгвардії, шестеро з Нацполіції, п‘ятеро з ДПСУ, двоє з ВМС та один представник ДСНС. З них двоє офіцерів та 114 рядових і сержантів.