Про це повідомляє пресслужба КП “Київський метрополітен”.
“Станцію “Майдан Незалежності” зачинено на вхід та вихід з технічних причин. Пересадка працює”, – йдеться в повідомленні.
Як зазначається, інформацію про роботу у звичайному режимі буде розміщено одразу після відкриття станції.
Оновлено
В 20:00 у Києві відкрили на вхід та вихід центральну станцію метро “Майдан Незалежності”. Станом на зараз столичний метрополітен працює у звичному режимі.
- З 1 травня відновив роботу з дотриманням визначених норм весь наземний громадський транспорт та метро у звичайному режимі.