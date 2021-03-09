Сьогодні, 9 березня, Шевченківський комітет оголосив імена лауреатів Національної премії імені Тараса Шевченка 2021 року.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зокрема, у номінації “Публіцистика, журналістика” лауреатом став Станіслава Асєєва за книгу есеїв “В ізоляції”.

У номінації “Кіномистецтво” переміг режисер Валентин Васянович та художник-постановник Владлен Одуденко за фільм “Атлантида”.

Борис Михайлов з проєктом “Випробування смертю” здобув перемогу у номінації “Візуальне мистецтво”.

Оксана Луцишина з романом “Іван і Феба” стала лауреаткою номінації “Література”.

У номінації “Музичне мистецтво” перемогло агентство “Ухо”, яке представляють Олександра Андрусик, Євген Шимальський та Катерина Сула, за проєкт “Архітектура голосу”.

Крім того, режисера Сергія Маслобойщикова, художницю по костюмах Наталію Рудюк та композитора Олександра Бегма відзначили в номінації “Театральне мистецтво” за виставу “Verba” за мотивами драми-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня” Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Зазначимо, що урочисте представлення лауреатів відбудеться в Каневі у травні.