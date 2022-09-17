Станом на 17 вересня експерти Національної поліції України в Харківській області ексгумували 59 тіл в Ізюмі.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, тіла 16 цивільних чоловіків та 26 жінок доставлять на подальшу експертизу. 17 — військовослужбовців. Як зазначають фахівці, у більшості — наявні сліди насильницької смерті. Наразі тривають роботи.

Синєгубов додав, що масові поховання в Ізюмі налічують понад 450 могил: “Це трагічний і жахливий наслідок піврічної окупації”, — написав він.

“Світ має бачити злочини росіян, аби всі винні понесли покарання!”, — наголосив голова ОВА.

ДОВІДКА. На території Ізюму, що в Харківській області, кількість загиблих внаслідок російської окупації може перевищувати трагедію, що сталася у Бучі. До прикладу, там знайдено масове поховання, що містить близько 440 могил. Головний слідчий поліції Харківської області Сергій Болвінов заявив, що всі тіла будуть ексгумовані та доставлені на судово-медичну експертизу.