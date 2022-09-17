Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, тіла 16 цивільних чоловіків та 26 жінок доставлять на подальшу експертизу. 17 — військовослужбовців. Як зазначають фахівці, у більшості — наявні сліди насильницької смерті. Наразі тривають роботи.
Синєгубов додав, що масові поховання в Ізюмі налічують понад 450 могил: “Це трагічний і жахливий наслідок піврічної окупації”, — написав він.
“Світ має бачити злочини росіян, аби всі винні понесли покарання!”, — наголосив голова ОВА.
ДОВІДКА. На території Ізюму, що в Харківській області, кількість загиблих внаслідок російської окупації може перевищувати трагедію, що сталася у Бучі. До прикладу, там знайдено масове поховання, що містить близько 440 могил. Головний слідчий поліції Харківської області Сергій Болвінов заявив, що всі тіла будуть ексгумовані та доставлені на судово-медичну експертизу.
- 99% тіл, які ексгумували протягом 16 вересня в нещодавно деокупованому Ізюмі в Харківські області, мають ознаки насильницької смерті.
- У звільненому Ізюмі в Харківській області, який постраждав від російської окупації, знайшли поховання близько 20 військовослужбовців зі зв’язаними за спинами руками.
- 10 вересня Збройні сили України повідомили про звільнення Ізюма на Харківщині. Місто перебувало в російській окупації понад пів року. Що всі ці місяці відбувалось в Ізюмі розповіла 21-річна Анастасія Бугера.