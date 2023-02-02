Станом на 11:00 2 лютого споживання електроенергії дещо зменшилося порівняно з початком тижня. Відтак, генеруючих потужностей в системі достатньо, щоб покрити близько 80% від потреби споживачів.

Про це повідомила пресслужба НЕК “Укренерго”.

У компанії зазначили, що в енергосистемі України зменшився дефіцит потужності електроенергії, хоча він все ще залишається суттєвим. Мережеві обмеження зараз лише в Одеській області.

А також пояснили, що причиною дефіциту є російські масовані ракетні атаки, внаслідок яких пошкоджень зазнали електростанції та високовольтна мережа.

До того ж, в аварійний ремонт виведено два блоки на електростанціях. Втрату генерації компенсовано виходом з аварійного ремонту та включенням у роботу одного з блоків електростанції та збільшенням виробництва електроенергії гідроелектростанціями.

За даними “Укренерго”, зараз перевищення лімітів не фіксується. Водночас упродовж доби у разі недотримання лімітів будуть застосуватись аварійні відключення.

Щодо ремонтних робіт, то на двох підстанціях у східному та центральному регіонах країни завершено ремонт трансформаторного обладнання, пошкодженого ракетними атаками росіян восени минулого року. Зараз триває підготовка до включення в роботу. Це дозволить вивести в роботу блоки на електростанціях.

Зазначимо, що нещодавно міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що Україна має необхідні ресурси, аби гідно пройти й завершити цей складний опалювальний сезон.

За словами міністра, станом на 1 лютого 2023 рік Україна має достатній запас енергетичних ресурсів для завершення опалювального сезону. Він зазначив, що на сьогодні в українських газових сховищах зберігається понад 11 млрд куб. м газу, на складах – близько 1,2 млн тонн вугілля.

Герман Галущенко наголосив, що, це достатні обсяги для того, аби пройти й завершити цей дуже непростий для нашої країни опалювальний сезон. Крім того, він підкреслив, що попри всі виклики, українські енергетики тримають свій енергетичний фронт.

“Ми зробимо все від нас залежне, аби у ці надскладні часи у домівках українців було тепло”, – підсумував міністр.